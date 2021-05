Chiamami ancora amore: il cast (attori) completo della fiction

Qual è il cast completo di Chiamami ancora amore, la serie tv in onda su Rai 1 dal 3 maggio 2021? Protagonisti della fiction sono Greta Scarano e Simone Liberati. Un nuovo dramma familiare – creato da Giacomo Bendotti per la regia di Gianluca Maria Tavarelli – che si pone l’obiettivo di raccontare cosa succede quando l’amore in una coppia finisce e soprattutto quando un figlio diventa motivo di vendetta. La fiction segue i protagonisti come se fosse un documentario o un’inchiesta sui sentimenti, che viene condotta da Claudia Pandolfi, interprete dell’assistente sociale che deve stabilire a quale dei due (ex) coniugi affidare la custodia del figlio. Di seguito l’elenco degli attori (il cast completo) di Chiamami ancora amore:

Greta Scarano: Anna

Simone Liberati: Enrico

Claudia Pandolfi: Rosa

Federico Ielapi: Pietro

Silvia Gallerano: Valeria

Giorgio Colangeli: Aldo

Elisabetta De Vito: Lorena

Lorenzo Gioielli: Massimo

Agnese Nano: Carla

Liliana Fiorelli: Monica

Paola Sambo: dirigente dei Servizi Sociali

Alessandro Riceci: Roberto

Alessandro Procoli: Mister Rocchi

Flavio Domenici: Emiliano

Cristian Pellegrino: Cristina Rimbaudi

Daniela Virgilio: Elena

Alessandro Tedeschi: Andrea Nobili

Chi è Anna Santi (Greta Scarano)

Abbiamo visto il cast di Chiamami ancora amore, ma chi è Anna Santi, la protagonista interpretata da Greta Scarano? Si tratta di una ragazza scaltra e ambiziosa. Ad interpretarla, come detto, Greta Scarano. “Anna è molto distante da me”, ha raccontato l’attrice. Ovviamente si tratta di un personaggio immaginario. “Mi sono avvicinata ad Anna in punta di piedi, dovevo interpretare una madre, e io non lo sono”, ha raccontato Greta a Vanity Fair. “È un personaggio complesso, come siamo noi donne. È in parte irrealizzata, pronta a mettersi in crisi”. Se nell’incontro tra Anna ed Enrico, il caso ha ricoperto un ruolo, Greta invece non ci crede. “In amore il caso non esiste. Chiaramente ho sofferto molto, ma non mi è mai capitato che una persona con cui sono stata abbia usato quello che sapeva contro di me. Lo trovo spaventoso. Non so, però, se forse siano proprio un figlio e un matrimonio a rendere tutto più duro quando ci si lascia, probabilmente sì”.