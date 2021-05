Chi è Anna Santi, il personaggio interpretato da Greta Scarano in Chiamami ancora amore

Anna Santi è la protagonista di Chiamami ancora amore. Una ragazza scaltra e ambiziosa. Ad interpretarla Greta Scarano. “Anna è molto distante da me”, ha raccontato l’attrice. Ovviamente si tratta di un personaggio immaginario. “Mi sono avvicinata ad Anna in punta di piedi, dovevo interpretare una madre, e io non lo sono”, ha raccontato Greta a Vanity Fair. “È un personaggio complesso, come siamo noi donne. È in parte irrealizzata, pronta a mettersi in crisi”. Se nell’incontro tra Anna ed Enrico, il caso ha ricoperto un ruolo, Greta invece non ci crede. “In amore il caso non esiste. Chiaramente ho sofferto molto, ma non mi è mai capitato che una persona con cui sono stata abbia usato quello che sapeva contro di me. Lo trovo spaventoso. Non so, però, se forse siano proprio un figlio e un matrimonio a rendere tutto più duro quando ci si lascia, probabilmente sì”.

Chi è Greta Scarano

Greta Scarano è un’attrice italiana, nata a Roma il 27 agosto 1986. Frequenta per diversi anni un corso presso la scuola di teatro “Talia”. In seguito studia batteria e percussioni, per tre anni, presso la scuola “Timba” e canto presso la scuola “Musica e Arte”. Tra il 2003 e il 2004 riprende lo studio della recitazione all’Istituto “Corner” in Alabama, dove frequenta la high school del luogo e lavora in teatro. Tornata a Roma, consegue la maturità classica e si iscrive alla facoltà di scienze politiche dell’Università degli studi Roma Tre. Inoltre frequenta un corso di recitazione presso la scuola di teatro “Ettore Petrolini”, diretto da Claudio Carafoli.

Dopo aver recitato in teatro in Italia e negli Stati Uniti, aver girato alcuni videoclip e cortometraggi, partecipa alla soap opera Un posto al sole, dove per un paio d’anni interpreta il ruolo di Sabrina Guarini. Nel 2008 appare nel primo episodio della quarta stagione della serie televisiva R.I.S. – Delitti imperfetti. Nello stesso anno è una delle protagoniste femminili di Romanzo criminale – La serie, in cui interpreta il ruolo di Angelina. Dopo numerose esperienze in tv e al cinema, nel 2015 interpreta Viola nel secondo film di Stefano Sollima, Suburra, che nel 2016 le fa aggiudicare il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista e un Ciak d’oro come rivelazione dell’anno.

Nel 2016 Greta Scarano (Anna Santi in Chiamami ancora amore) partecipa al film La verità sta in cielo di Roberto Faenza, basato sulla sparizione di Emanuela Orlandi, in cui recita il ruolo di Sabrina Minardi, amante di Enrico De Pedis. Nel febbraio 2017 esce al cinema Smetto quando voglio – Masterclass di Sydney Sibilia, secondo capitolo della trilogia cinematografica. Per questi ultimi due film viene candidata ai Nastri d’argento 2017 come migliore attrice protagonista. Nel 2018 è nel cast della serie La linea verticale per la quale riceve il Premio Flaiano alla migliore interpretazione femminile, e interpreta Emanuela Loi nel film TV Liberi sognatori – La scorta di Borsellino. L’anno seguente è protagonista della fiction Non mentire, al fianco di Alessandro Preziosi, e prende parte alla serie Il nome della rosa. Ora l’esperienza su Rai 1 con Chiamami ancora amore.

Vita privata? In passato Greta è stata legata sentimentalmente al collega Michele Alhaique. Dal 2019 invece ha una relazione con il regista Sydney Sibilia.