Chi vuol essere milionario: domande e montepremi del programma

Questa sera, martedì 22 settembre 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Chi vuol essere milionario?, il game show condotto da Gerry Scotti che quest’anno festeggia i 20 anni dalla prima messa in onda in Italia. Ma quali sono le domande di Chi vuol essere milionario? Ovviamente, non si conoscono. Il programma, seppur registrato, non le fornisce prima della messa in onda. Noi di TPI abbiamo però raccolto alcune domande da 1 milione di euro fatte durante le varie puntate del programma nel mondo (non solo in Italia dove i vincitori al momento sono stati solo tre) per avere un’idea della difficoltà. Eccole:

Secondo la Genesi, quale fu la prima azione compiuta da Adamo una volta uscito dal Paradiso terrestre?

Se tu fossi Albert King, quale sarebbe la tua professione?

Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mise piede sulla luna?

Al nome di quale scienziato è legato quello di Kant nella formulazione di una teoria sul sistema solare?

Quale presidente degli Stati Uniti è apparso nella serie tv Laugh in?

Quale Re inglese sposò Eleonora D’Aquitania?

Come si chiama l’orchestra barocca con sede a Lisbona diretta dal maestro Massimo Mazzeo?

Se tu piantassi semi di “Quarcus robur” cosa crescerebbe?

Montepremi, la scalata verso il milione

Per vincere un milione di euro i concorrenti di Chi vuol essere milionario? devono rispondere a ben 15 domande che salgono di difficoltà man mano che si avanza. Si parte con la domanda da 500 euro; si finisce con quella da 1 milione. Di seguito la scalata al montepremi:

Domanda 15: 1.000.000 euro

Domanda 14: 300.000 euro

Domanda 13: 150.000 euro

Domanda 12: 70.000 euro

Domanda 11: 30.000 euro

Domanda 10: 20.000 euro

Domanda 9: 15.000 euro

Domanda 8: 10.000 euro

Domanda 7: 7.000 euro

Domanda 6: 5.000 euro

Domanda 5: 3.000 euro

Domanda 4: 2.000 euro

Domanda 3: 1.500 euro

Domanda 2: 1.000 euro

Domanda 1: 500 euro

Confermati i quattro aiuti di Chi vuol essere milionario: lo storico “50 e 50”, “Chiedilo al tuo esperto in studio”, “Switch/cambio domanda”, e “Chiedilo a Gerry”, l’aiuto fornito dallo stesso conduttore qualora il giocatore non sappia la risposta. Chi riuscirà a portarsi a casa l’intero montepremi di un milione di euro? Non ci resta che vederlo su Canale 5!

