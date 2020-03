Chi vuol essere milionario, le anticipazioni della puntata del 4 marzo

Chi vuol essere milionario è lo storico quiz di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, in onda con l’ultima puntata di questa stagione stasera 4 marzo 2020. Un’edizione che resterà sicuramente nella storia, dopo che il concorrente Enrico Remigio è diventato assoluto protagonista vincendo un milione di euro: un traguardo che finora solo altri tre concorrenti nella storia erano riusciti ad ottenere. Chissà se quest’ultima puntata riuscirà a regalarci un’altra emozione del genere.

Ricordiamo qual è stata l’ultima domanda che Gerry Scotti ha posto al giovane campione e che ha tenuto incollati davanti allo schermo milioni di italiani: Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mise piede sulla luna?”. Le opzioni di risposta erano quattro: “Il simbolo della pace”, “le iniziali della figlia”, “God bless America” e “Gene was here”. La risposta corretta era “le iniziali della figlia”. E Remigio l’ha azzeccata.

Quali sono le anticipazioni dell’ultima puntata di Chi vuol essere milionario? Ricordiamo intanto che dalla prossima settimana al posto del quiz di Gerry Scotti andrà in onda il Grande Fratello Vip, che si sposta al mercoledì per evitare la concorrenza con i nuovi episodi de Il commissario Montalbano su Rai 1. Appuntamento dunque stasera, 4 marzo 2020, con Chi vuol essere milionario alle 21.20 su Canale 5, per l’ultima puntata in prima serata.

Tra le novità più apprezzate dal pubblico nel corso di queste puntate serali, l’introduzione tra gli aiuti dello Switch, vale a dire la possibilità di cambiare la domanda, che va a sostituire “l’aiuto del pubblico”. Lo Switch in realtà era già stato introdotto nel 2007, ma era stato rimosso dal regolamento nel 2009. “Torna lo switch perché ognuno di noi, pur preparatissimo, ha un tema in cui non è ferrato. Magari segue tutti gli sport, tranne che il calcio, per esempio…”, ha spiegato Gerry Scotti a Tv Sorrisi e Canzoni. Appuntamento dunque con Chi vuol essere milionario questa sera, 4 marzo 2020, su Canale 5 in prima serata dalle 21.20 circa con la sesta puntata del quiz.

Leggi anche:

1 Chi è Enrico Remigio / 2 “Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mise piede sulla luna?” | La domanda da un milione a “Chi vuol essere milionario”

Potrebbero interessarti Grande Fratello Vip, perché su Twitter impazza l’hashtag #SignoriniFuori Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 4 marzo 2020 | Trono classico o over? DiMartedì stracciato da Cartabianca: la rivincita di Bianca Berlinguer