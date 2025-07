Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 9 luglio 2025 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 9 luglio 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. La mamma e il papà di Anastasia sono a Roma per vedere i luoghi dove sono stati abbandonate la figlia Anastasia e la nipotina Andromeda. Federica Sciarelli conduce uno Speciale dedicato al delitto di Villa Pamphili.

“Nostra figlia era laureata e aveva un ottimo lavoro a Mosca – racconta la madre di Anastasia che ha deposto un peluche nel parco – Poi in vacanza a Malta si è innamorata di Rexal: e non avevamo capito che era un mostro”. La loro drammatica testimonianza in diretta a “Chi l’ha visto?” E ancora, la morte di Chiara Poggi: due sedie davanti alla televisione accesa. Cosa c’era nel video? Un programma televisivo o un videogioco? A “Chi l’ha visto?” il colonnello Gennaro Cassese che è stato uno dei primi a entrare nella villetta di Garlasco. Infine, Clara Rossignoli, la nonna scomparsa da Legnago: il nipote e Erica, la ex compagna del nipote, sono indagati per omicidio e occultamento di cadavere. Ma Erica si dice completamente estranea alla scomparsa: la sua testimonianza a “Chi l’ha visto?”.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262

posta elettronica 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987

