Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 7 maggio 2025 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 7 maggio 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20.

Liliana Resinovich: un altro colpo di scena: “Potrei essere stato io a rompere quella vertebra”. Un tecnico che lavora in obitorio si presenta in procura e dice che potrebbe essere stato lui a causare la frattura della vertebra T2. Una dichiarazione che avviene a più di tre anni dalla morte di Liliana e che riapre la battaglia tra le consulenze delle parti. Secondo la relazione di Cristina Cattaneo, Liliana è stata molto probabilmente picchiata e uccisa. E la procura, dopo la sua consulenza, indaga il marito Sebastiano Visintin, che rimane per ora l’unico indagato per omicidio.

E poi la storia di Gina, la donna di Ceglie Messapica che nelle ultime immagini che abbiamo corre svelta con una busta in mano. Una telecamera la riprende vicino casa e poi più nulla: aveva paura di qualcosa o scappava da qualcuno? La procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Infine Clara e una vita racchiusa in poche centinaia di metri: la casa, il bar, il tabaccaio. Improvvisamente, nessuno la vede più. Il suo cellulare è spento da quasi un mese e anche in questo caso la procura vuole capire cosa è successo e indaga per istigazione al suicidio.

Stanno per uccidere Nicola Alfano, che è in macchina con la fidanzata. I poliziotti che li seguono e li intercettano, cercano di fermarli e scoppia una sparatoria. I delinquenti scappano, ma dopo pochi mesi Nicola Alfano viene fatto scomparire. Cosa è successo al pizzaiolo napoletano? E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262

posta elettronica 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987

