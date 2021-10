Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 6 ottobre 2021 su Rai 3

Questa sera – 6 ottobre 2021 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle 21.20. Il caso della pensionata di Ardea (Roma) trovata morta in casa sarà al centro della puntata di oggi. Suo figlio Fabrizio, che aveva parlato alla trasmissione ipotizzando un incidente domestico, è stato arrestato: ancora un altro genitore ucciso dal proprio figlio? Inoltre, che cosa è successo alla modella e istruttrice cinofila Polina? E i cani che addestrava che fine hanno fatto? Ritorna la scomparsa di Giggino Wi-fi perché c’è stato un nuovo avvistamento del giovane di Meta di Sorrento. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 6 ottobre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.