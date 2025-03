Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 5 marzo 2025 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 5 marzo 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. C’è un’indagata per l’omicidio di Pierina Paganelli: è Manuela Bianchi, per favoreggiamento. Cosa ha fatto quando è scesa in garage? “Non ricordo”, risponde agli inquirenti. Documenti inediti nella puntata di oggi del programma di Federica Sciarelli.

E poi la morte di Liliana Resinovich: secondo la nuova consulenza non si è suicidata. E ora c’è bisogno di “una profonda rivalutazione dell’intero procedimento”, dice il Procuratore di Trieste. E allora, che cosa è successo a Liliana? Chi l’ha uccisa? Nel frattempo bisogna attendere le analisi del DNA per sapere se i resti trovati vicino al depuratore di Gravere sono di Mara Favro. Ma come sarebbe arrivata Mara in questo luogo? Qualcuno ha voluto occultare il corpo? Nel frattempo, dopo la testimonianza di un amico, sono molti i dubbi sui messaggi inviati la notte in cui è scomparsa: li ha mandati lei o qualcuno ha usato il suo cellulare per depistare? In studio in diretta Fabrizio Pace, il consulente della famiglia.

Infine, la morte di Andrea, lo studente di informatica a Perugia: nuove segnalazioni alla trasmissione complicano ancora il quadro attorno allo studente. Era entrato in un giro pericoloso? Anche su questo “Chi l’ha visto?” mostrerà una documentazione inedita. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262

posta elettronica 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 5 marzo 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.