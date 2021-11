Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 3 novembre 2021 su Rai 3

Questa sera – 3 novembre 2021 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle 21.20. Continua, nella puntata di oggi, l’inchiesta sulla scomparsa della ex dipendente del Comune di Pescara: Gioia è sparita da oltre quattro anni, ma se ne sarebbe andata senza portare niente con sé e senza dire nulla ai suoi cugini che la amano tanto? Nella puntata in onda stasera, mercoledì 3 novembre alle 21.20 su Rai 3, si tratterà poi il mistero della scomparsa dell’insegnante di scuola elementare di Desenzano del Garda: si è allontanata a piedi dalla casa dei genitori e da quel momento non si è più saputo nulla di lei.

