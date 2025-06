Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 25 giugno 2025 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 25 giugno 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20.

La mamma di Anastasia, la giovane trovata morta a Villa Pamphili a pochi metri dal corpo della sua bambina, racconta chi era la figlia: “Non era una hacker, aveva preso la laurea nei trasporti, poi è andata a Malta dove ha conosciuto quest’uomo americano”. E sull’uomo accusato di omicidio spiega: “Lui non le permetteva di comunicare, le ha fatto perdere i contatti con tutti, con la famiglia, con le sue amiche”. La nonna riceveva video e foto della piccola Andromeda da Roma: “Ero preoccupata perché non aveva registrato la bambina all’anagrafe, la faceva vivere come un fantasma”. “Chi l’ha visto?” proporrà testimonianze inedite di quei giorni a Roma.

E ancora, la morte di Chiara Poggi: si analizzano tracce e impronte che non erano state considerate importanti nelle prime indagini. E riaprendo i reperti si è trovato anche un capello. Dal telefono sporco di sangue sotto la cornetta ai contenitori di fruttolo, tutto al microscopio per vedere se c’erano più persone nella villetta la mattina dell’omicidio

La puntata prosegue con un altro caso: Riccardo ha lasciato la sua auto sulla diga del Furlo (Pesaro Urbino) ed è scomparso. Ma le ricerche nella diga non hanno trovato nessuna traccia. E ora, analizzando il suo computer sono state trovate ricerche su viaggi a Dublino e altre città europee: Riccardo potrebbe aver deciso di troncare con tutti e ricostruirsi una vita all’estero? E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

