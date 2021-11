Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 24 novembre 2021 su Rai 3

Questa sera – 24 novembre 2021 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle 21.20. Gli ultimi sviluppi sul caso Nada Cella, dal mistero del bottone, alle telefonate anonime, saranno al centro di Chi l’ha visto, in onda mercoledì 24 novembre, alle 21.20 su Rai 3. La squadra di giornalisti di Federica Sciarelli si occuperà anche della scomparsa di Giovina: l’ex dipendente del comune di Pescara ancora non si trova. Esistono davvero i suoi amici di Milano? E come sempre ci saranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Streaming e diretta tv

