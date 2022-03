Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 23 marzo 2022 su Rai 3

Questa sera – 23 marzo 2022 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle 21.20. “È il padre dei miei figli, non potrei mai fargli del male”. “Era il fratello che non ho mai avuto”, avevano detto in trasmissione la moglie e il miglior amico di Carlo La Duca, il giovane papà scomparso da Termini Imerese. I due ora sono accusati dalla Procura di Palermo di omicidio e occultamento di cadavere. E poi a Chi l’ha visto? questa sera il mistero di un’altra donna uccisa e trovata in quattro sacchi: di chi sono quei resti? Come sempre gli appelli per le persone scomparse, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l'ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 23 marzo 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3