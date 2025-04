Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 23 aprile 2025 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 23 aprile 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Il caso Pierina Paganelli: Louis Dassilva rimane in carcere. Perché? Come mai non può aspettare il processo, se ci sarà un processo, da uomo libero? Le motivazioni del Riesame e del Gip, durante la puntata di oggi. E poi l’inchiesta su Liliana Resinovich: l’inviata di “Chi l’ha visto?” ha mostrato i coltelli presenti nella macchina di Liliana e il fratello Sergio ha raccontato che Sebastiano quella macchina la voleva rottamare: “Mi sono opposto così come mi sono opposto alla cremazione di mia sorella.”: ha detto ai microfoni di “Chi l’ha visto?”. Cos’altro è stato sequestrato dagli inquirenti nella nuova perquisizione nella casa di Sebastiano Visintin? E la storia della giovane chef, Gessica, di 27 anni che lavorava in una nave da crociera. “Ce l’hanno ridata senza vita”, dicono i genitori, che non credono a un gesto estremo. Cosa è successo quella notte in quella nave? In studio in diretta la mamma e il papà di Gessica.

