Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 19 maggio 2021 su Rai 3

Questa sera – 19 maggio 2021 – va in onda una nuova imperdibile puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli. In particolare si torna a parlare di un caso tra i più seguiti degli ultimi anni, la scomparsa di Denise Pipitone. Un nuovo testimone afferma che sono 17 anni che sa la verità ma non ha parlato prima per paura. Dopo la lettera inviata all’avvocato Giacomo Frazzitta, l’anonimo ha scritto anche alla trasmissione di Rai 3. E poi si parlerà della misteriosa scomparsa di Riccardo Giuliani che doveva sposarsi e aveva già pagato il pranzo di nozze: la sua auto è stata ritrovata, ma del giovane di Busto Arsizio ancora nessuna traccia. Come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 19 maggio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.