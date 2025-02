Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 19 febbraio 2025 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 19 febbraio 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. L’omicidio di Pierina Paganelli: l’inviato Giuseppe Pizzo ha scoperto che un capello che si trovava sul volto della signora di Rimini non è stato repertato. Di chi era? Di Pierina o dell’assassino? Era importante quel capello? Se ne parlerà nella puntata di oggi. E poi la morte di Andrea, il ragazzo che studiava informatica a Perugia: alle 12.32 manda un messaggio alla sorella per fissare l’appuntamento a mensa. Sembra essere tutto normale, e invece sparisce… e dopo mezz’ora il suo cellulare è spento. Che cos’è successo in quella mezz’ora? Infine, la scomparsa di Daniela Ruggi: dopo cinque mesi, ancora nessuna traccia. Daniela voleva costruirsi una famiglia: qualcuno potrebbe avere approfittato della sua ingenuità e averle fatto del male? Testimonianze inedite a “Chi l’ha visto?”. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

