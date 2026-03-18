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Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 18 marzo 2026 su Rai 3

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AGF
di Antonio Scali
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Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 18 marzo 2026 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 18 marzo 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. La piccola Kata è scomparsa due anni e mezzo fa dall’ex hotel Astor di Firenze, dove abitava con la famiglia: chi l’ha rapita e perché? La mamma, in studio, chiede che si continui a indagare: “Temo che sia stata venduta e adottata illegalmente”. E poi il caso Cinturrino e l’audio in cui l’assistente capo parla di droga e prende i soldi dalla cover del cellulare di un ragazzo tunisino fermato. Cinturrino è stato indagato – insieme alla collega che ha firmato il verbale con lui – per falso, arresto illegale, calunnia, concussione e spaccio. Ma l’inchiesta si è allargata anche ad altri episodi e con lui sono stati indagati altri poliziotti. Si approfondirà con documenti inediti .

Continua, inoltre, l’inchiesta sul cosiddetto “Chef Milza”, l’uomo accusato di aver fatto uccidere la compagna per intascare il premio dell’assicurazione. Le indagini proseguono e si cerca di capire se ci siano altre vittime: in onda, testimonianze inedite. Infine, come sempre gli appelli dei familiari e le segnalazioni dei telespettatori.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/
Twitter @chilhavistorai3
sito: www.chilhavisto.rai.it
telefono 06.8262
posta elettronica 8262@rai.it
WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 18 marzo 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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