Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 18 giugno 2025 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 18 giugno 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20.

Il giallo di Villa Pamphili, con il ritrovamento dei corpi di mamma e figlioletta. Un caso in parte risolto anche grazie alla collaborazione dei telespettatori di “Chi l’ha visto?”: molti, infatti, quelli che avevano notato Francis Kaufmann – alias Rexal Ford – comportarsi in modo strano, con in braccio la bambina e ubriaco. Il 5 giugno la piccola era ancora viva e lui raccontava che la mamma li aveva abbandonati. Documenti e testimonianze inedite a “Chi l’ha visto?”, il programma condotto da Federica Sciarelli, in onda mercoledì 18 giugno alle 21.20 su Rai 3.

Obiettivo anche sulla morte di Chiara Poggi: si rianalizzano le tracce ritrovate nella villetta cercando di capire se il delitto sia stato compiuto da più persone: sulle unghie di Chiara ci sarebbero infatti due Dna maschili. Uno potrebbe essere di Andrea Sempio che è al centro delle indagini: quel giorno era lì? E poi, la storia di Nessy, ancora bloccata in Egitto con la sua bambina e Tamer si fa vivo con una richiesta allo Stato italiano: vuole 56 milioni di euro di danni perché, dice, è stato accusato ingiustamente. E aggiunge di essere disposto a perdonare Nessy e a tornare in Italia con lei. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262

posta elettronica 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 18 giugno 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.