Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:40
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 17 settembre 2025 su Rai 3

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 17 settembre 2025 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 17 settembre 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. La scomparsa di Elena Vergari: una lettera anonima indica dove sarebbe stata occultata. La mamma di Ladispoli non si sarebbe allontanata in compagnia di un uomo con la Mercedes, ma sarebbe stata uccisa. E poi la scomparsa di Nicola: fa vedere a tutto il paese le foto di una giovane e bella donna. È caduto in una trappola? È da metà agosto che nessuno ha più sue notizie. “Sono una accumulatrice seriale” dice a “Chi l’ha visto?” la donna che ha causato disagio ai condomini costretti a convivere con sacchi di spazzatura. Il programma di Rai 3 aveva risposto alla richiesta di aiuto da parte di alcuni cittadini con una diretta mercoledì scorso. E ora si cerca di risolvere il problema. A seguire gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/
Twitter @chilhavistorai3
sito: www.chilhavisto.rai.it
telefono 06.8262
posta elettronica 8262@rai.it
WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 17 settembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / La ragazza del mare: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / The Transporter: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Buongiorno mamma 3: tutto quello che c’è da sapere sulla terza stagione
Ti potrebbe interessare
TV / La ragazza del mare: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / The Transporter: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Buongiorno mamma 3: tutto quello che c’è da sapere sulla terza stagione
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
Spettacoli / Scontro in tv tra Eyal Mizrahi ed Enzo Iacchetti: "Fascista", "Str***o, ti prendo a pugni"
TV / Ascolti tv martedì 16 settembre: Il Commissario Montalbano, Io canto family, DiMartedì
TV / Freeze – Chi sta fermo vince: anticipazioni (ospiti, cast) della prima puntata
TV / Il Commissario Montalbano – Il gioco degli specchi: tutto quello che c’è da sapere sull’episodio in replica
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 16 settembre su Rete 4
TV / Io canto family 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla prima puntata
Ricerca