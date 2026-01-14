Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:56
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 14 gennaio 2026 su Rai 3

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 14 gennaio 2026 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 14 gennaio 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. La scomparsa di Daniela Ruggi, la ragazza di cui si sono perse le tracce a Vitriola, in provincia di Modena, più di un anno fa: due escursionisti hanno trovato dei resti umani e un reggiseno in una torre abbandonata a poca distanza da casa sua. Quei resti possono essere suoi o è una messinscena? Sulla vicenda torna “Chi l’ha visto?” proponendo testimonianze inedite.

E poi la morte di Mara Favro: i racconti dei due indagati – il proprietario della pizzeria dove Mara lavorava e il pizzaiolo – presentano diverse incongruenze e la famiglia, che non crede al suicidio, chiede di proseguire le indagini. Il giudice deciderà di andare avanti o di archiviare come richiesto dalla Procura? In sommario anche gli aggiornamenti sulla strage dei ragazzi a Crans-Montana, con gli inviati sul posto. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/
Twitter @chilhavistorai3
sito: www.chilhavisto.rai.it
telefono 06.8262
posta elettronica 8262@rai.it
WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 14 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / A testa alta – Il coraggio di una donna: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / Zamora: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / 2 Hearts – Intreccio di destini: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / A testa alta – Il coraggio di una donna: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / Zamora: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / 2 Hearts – Intreccio di destini: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / A testa alta – Il coraggio di una donna streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / Homefront: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ascolti tv martedì 13 gennaio: Zvanì, Io sono Farah, Roma-Torino
TV / Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Il mio giardino persiano: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 13 gennaio
Ricerca