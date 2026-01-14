Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 14 gennaio 2026 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 14 gennaio 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. La scomparsa di Daniela Ruggi, la ragazza di cui si sono perse le tracce a Vitriola, in provincia di Modena, più di un anno fa: due escursionisti hanno trovato dei resti umani e un reggiseno in una torre abbandonata a poca distanza da casa sua. Quei resti possono essere suoi o è una messinscena? Sulla vicenda torna “Chi l’ha visto?” proponendo testimonianze inedite.

E poi la morte di Mara Favro: i racconti dei due indagati – il proprietario della pizzeria dove Mara lavorava e il pizzaiolo – presentano diverse incongruenze e la famiglia, che non crede al suicidio, chiede di proseguire le indagini. Il giudice deciderà di andare avanti o di archiviare come richiesto dalla Procura? In sommario anche gli aggiornamenti sulla strage dei ragazzi a Crans-Montana, con gli inviati sul posto. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262

posta elettronica 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 14 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.