Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata dell’11 giugno 2025 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 11 giugno 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. La morte di Chiara Poggi: i Ris sono tornati a casa sua per ricostruire ex novo in 3D la scena del crimine. Nel frattempo, si ristudiano gli alibi di tutte le persone che frequentavano la casa. Il padre di Andrea Sempio, intervistato dall’inviato del programma di Rai 3, ribadisce: “Mio figlio era a casa con me”. In diretta gli avvocati di Sempio.

A seguire il ritrovamento dei corpi prima di una bambina di pochi mesi e poi di una donna in uno dei parchi più frequentati di Roma, Villa Pamphili. Come sono morte? Gli inquirenti chiedono l’aiuto di tutti e mostrano i tatuaggi della donna.

E poi Denisa, la giovane scomparsa da un residence a Prato e ritrovata morta in un canneto a Montecatini Terme. Ci sono altre vittime? L’uomo arrestato ha confessato di aver ucciso la giovane escort, ma gli inquirenti gli hanno contestato un altro omicidio, quello di una donna scomparsa l’anno scorso. Ha fatto scomparire altre donne?

Infine, Clara Rossignoli, la nonna scomparsa da Legnago: gli inquirenti hanno trovato diverse tracce biologiche da analizzare nel furgone di un amico della ex compagna del nipote che la sera della scomparsa era a casa di Clara. L’uomo dice che quella sera ci fu un litigio, ma che lui non sa nulla della scomparsa della donna.

