Chi è Silvia Rita Iannone, la concorrente di All Together Now 2020

Ad All Together Now 2020 vedremo, nelle vesti di concorrente, Silvia Rita Iannone. La ragazza, 20 anni, studia lingue straniere. Si descrive come molto precisa e attenta ai dettagli ma la musica spesso va fatta fluire liberamente come le ha insegnato Gabriella, la sua maestra di canto. “‘Non lo so dire’ mi ha sbloccato ed è stato come rinascere. Ora ho voglia di scrivere e comporre, di trovare le parole attraverso testi e accordi. Magari di esibirmi live, cosa che mi è sempre piaciuta”. Studia canto da tredici anni, da quando i genitori le comprarono un piccolo karaoke. “Mamma dice che piuttosto di leggere le parole sullo schermo – racconta – scrivevo le canzoni su un foglio e le imparavo a memoria”. Un rapporto con la musica mai mutato. “Quando ero a Forlì avevo con me la tastiera. Per me la musica è una valvola di sfogo, tiro fuori tutte le mie emozioni. Sto pensando di farmela spedire qui in Spagna”. Qualche anno fa ha partecipato al programma “Io Canto” condotto da Gerry Scotti.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Silvia Rita Iannone, ma dove si potranno vedere le puntate di All Together Now 2020 in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda il mercoledì sera (prima serata, ore 21,20) su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

