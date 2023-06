Chi è Fiodor Lavagetto, il figlio di Miranda Martino ospite a Domenica In

Chi è Fiodor Lavagetto, il figlio di Miranda Martino ospite a Domenica In? Dopo il matrimonio con Ivano Davoli, Miranda Martino ha sposato l’attore Luigi “Gino” Lavagetto da cui ha avuto il suo unico figlio: Fiodor. Non abbiamo tante informazioni sull’uomo. Sappiamo però che fa l’imprenditore e il poker player, condivide con il padre infatti la passione per le carte: “Da piccolo lo facevo mettere dietro a me mentre giocavo con gli amici a casa e probabilmente ha acquisito anche lui qualche conoscenza. Chissà, magari ha imparato proprio da me a stare al tavolo”, ha confessato l’attore Gino Lavagnetto. Fiodor Martino Lavagetto, appassionato di Texas Hold’em, ha fondato la piattaforma Boom Betz.

Chi è la madre

Abbiamo visto chi è Fiodor Lavagetto, ma chi è la madre, Miranda Martino? Miranda Martino è una cantante e attrice. Nata a Moggio Udinese il 26 ottobre 1933, da famiglia di origini napoletane, Miranda vive a Padova il dramma dei bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale. All’età di sette anni, lei e la sua famiglia si trasferiscono a Roma. Qui inizia la sua carriera, grazie a sua sorella maggiore Adriana, corista della Rai e poi nota cantante lirica.

Miranda debutta nel 1955 al concorso voci nuove indetto dalla RAI per selezionare i partecipanti al successivo Festival di Sanremo 1956: raggiunge l’ultima selezione che coinvolgeva dodici artisti, ma non riesce ad entrare fra i sei interpreti prescelti per il Festival, ottiene comunque un contratto discografico e inizia quindi a prendere parte a varie trasmissioni radiofoniche e televisive. Nel 1957 partecipa infatti per la prima volta al Festival di Napoli, dove tornerà nei due anni successivi. Nel 1959 debutta al Festival di Sanremo col brano La vita mi ha dato solo te, presentato in abbinamento con Jula de Palma, che non viene ammesso alla serata finale. Nello stesso anno ottiene un grande successo con il brano Stasera tornerò, sigla del programma RAI La donna che lavora.