Chi è Miranda Martino, la cantante e attrice ospite a Domenica In

Chi è Miranda Martino, la cantante e attrice ospite a Domenica In nella puntata del 4 giugno 2023? Miranda Martino è una cantante e attrice. Nata a Moggio Udinese il 26 ottobre 1933, da famiglia di origini napoletane, Miranda vive a Padova il dramma dei bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale. All’età di sette anni, lei e la sua famiglia si trasferiscono a Roma. Qui inizia la sua carriera, grazie a sua sorella maggiore Adriana, corista della Rai e poi nota cantante lirica.

Miranda debutta nel 1955 al concorso voci nuove indetto dalla RAI per selezionare i partecipanti al successivo Festival di Sanremo 1956: raggiunge l’ultima selezione che coinvolgeva dodici artisti, ma non riesce ad entrare fra i sei interpreti prescelti per il Festival, ottiene comunque un contratto discografico e inizia quindi a prendere parte a varie trasmissioni radiofoniche e televisive. Nel 1957 partecipa infatti per la prima volta al Festival di Napoli, dove tornerà nei due anni successivi. Nel 1959 debutta al Festival di Sanremo col brano La vita mi ha dato solo te, presentato in abbinamento con Jula de Palma, che non viene ammesso alla serata finale. Nello stesso anno ottiene un grande successo con il brano Stasera tornerò, sigla del programma RAI La donna che lavora.

Nei primi anni sessanta Miranda Martino è una delle cantanti italiane più popolari, grazie anche alle partecipazioni alle più importanti manifestazioni musicali del periodo: ritorna in gara a Sanremo nel 1960 e 1961, anno in cui partecipa anche al Giugno della Canzone Napoletana, ed è inoltre in gara al Cantagiro 1962 ed a varie edizioni di Canzonissima.

Nel 1963 inizia la carriera teatrale di Miranda, che nel corso del decennio recita al fianco di attori quali Erminio Macario, Carlo Dapporto e Nino Taranto, non abbandonando comunque il mondo della canzone.

Vita privata

Ma cosa sappiamo sulla vita privata di Miranda Martino? La donna si sposò per la prima volta nel 1962 a Rivalta, in provincia di Reggio Emilia, con il giornalista Ivano Davoli. Successivamente, in seconde nozze, con l’attore e doppiatore Gino Lavagetto, da cui ha avuto il figlio Fiodor.