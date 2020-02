Chef Save the Food, il nuovo programma su La5 con lo chef Alessandro Negrini

Su La5 arriva un nuovo programma all’insegna delle scelte green: Chef Save The Food approda in seconda serata sulla rete diretta da Marco Costa ed è condotto da Chiara Carcano e Marco Ferri, con la supervisione dello chef pluristellato Alessandro Negrini.

Il programma, realizzato da mediaMai, vuole combattere lo spreco anche in cucina, dove si buttano tonnellate di cibo in tutto il mondo. Risparmiare non è soltanto possibile, ma anche appetitoso e lo dimostreranno le coppie in gara, impegnate in un match supervisionato da Negrini.

Chef Save The Food: il format

La gara consiste nel realizzare un menù di tre portate, un ingrediente a sorpresa e la dispensa come unica fonte di approvvigionamento (nonché chance per la vittoria).

Il programma nasce con l’intenzione di sensibilizzare il grande pubblico nei confronti del risparmio alimentare.

La vittoria spetterà a chi, secondo il giudizio dello chef Negrini, avrà preparato un valido menù utilizzando in modo originale gli ingredienti in dispensa e con meno spreco possibile.

Chef Save The Food: anticipazioni

Nella prima puntata vedremo le coppie sfidarsi. In gara ci saranno Nadia Afragola con Luca Drago e Monica Caradonna con Maria Sofia Russo.

La prima coppia è formata da due fidanzati, con quattro anni di relazione alle spalle. Lei è una giornalista, mentre lui è un architetto milanese. Entrambi amano stare ai fornelli, ma nella loro cucina non si utilizza la cottura a bassa temperatura o quella sottovuoto. Al supermercato vanno una volta ogni dieci giorni, il resto lo acquistano soltanto da persone di fiducia (panettiere, macellaio).

La seconda coppia invece vede due cugine di origini tarantine all’opera. Monica è una giornalista e viaggia spesso per lavoro a caccia di nuovi ristoranti, mentre Maria Sofia è una junior brand manager. Le due cugine sono molto legate tra loro e amano la genuinità.

Potrebbero interessarti Skianto, Fantastico Show: gli ospiti della seconda puntata del programma di Filippo Timi Skianto, Fantastico Show: le anticipazioni della seconda puntata Le Iene 2019, le anticipazioni della puntata in onda stasera giovedì 20 febbraio 2020

Chef Save the Food va in onda in seconda serata su La5 a partire da giovedì 20 febbraio 2020, alle ore 23:25.

Leggi anche:

Roma Salvacibo – ReFoodgees: combattere lo spreco alimentare con la solidarietà e inclusione