Che tempo che fa: gli ospiti di stasera, 8 novembre

Quali sono gli ospiti di oggi, domenica 8 novembre 2020, di Che tempo che fa? Come sempre stasera saranno tanti gli ospiti di Fabio Fazio nel corso del suo programma su Rai 3. Personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, della cultura e della scienza che verranno intervistati dal conduttore che al suo fianco avrà il solito cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano. Di seguito gli ospiti di Che tempo che fa in onda stasera, 8 novembre, su Rai 3:

Luciana Lamorgese

Silvio Berlusconi

Giorgio Gori

Alberto Mantovani

Walter Ricciardi

Antonio Pesenti

Rodolfo Conenna

Giorgio Carbone

Elisa Borghi, Daniela Carmagnola, Claudia Dellavia e Valentina Massa

Antonio Di Bella

Fiorella Mannoia

Alessandro Del Piero

Vincenzo Mollica

Enrico Brignano

Sigfrido Ranucci

Ernst Knam

Alessandra Mion

Gli ospiti di Che tempo che fa – Il tavolo:

Nino Frassica

Gigi Marzullo

Valeria Marini

Raul Cremona

Ernst Knam

Ale e Franz

Streaming e tv

Abbiamo visto gli ospiti di Che tempo che fa di oggi, 8 novembre 2020, ma dove vedere la puntata in diretta tv e live streaming? Il programma di Fabio Fazio va in onda tutte le domeniche sera, a partire dalle ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto tre del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Volete recuperare una puntata persa? Niente panico, sempre su RaiPlay trovate tutte le puntate trasmesse grazie alla funzione on demand.

