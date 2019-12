Che Tempo Che Fa, ospiti stasera | Oggi domenica 1 dicembre 2019 su Rai 2

Che Tempo Che Fa torna in prima serata su Rai 2. Il programma condotto da Fabio Fazio questa sera, come sempre, vedrà la partecipazioni di tanti super ospiti. Un nome? Andrea Bocelli, ma non solo. Insieme al conduttore non mancheranno la comicità di Luciana Littizzetto e l’eleganza di Filippa Lagerback.

Ecco tutti gli ospiti della puntata di oggi, domenica 1 dicembre 2019, dalle 21,05 su Rai 2.

Tutte le anticipazioni della nona puntata di Che Tempo Che Fa

Tanti saranno gli ospiti attesi per questa nuova puntata di Che Tempo Che Fa. In esclusiva sarà presente in studio Andrea Bocelli, candidato ai Grammy Awards 2020. Il celebre tenore propone in anteprima mondiale tv “Return to love (Christmas Version)” in una speciale e inedita versione, brano contenuto nella versione in duetto con Ellie Goulding nel nuovo album “Sì Forever (The Diamond Edition)”.

A seguire salirà sul palco della trasmissione di Rai 2 il maestro Riccardo Chailly, che il prossimo 7 dicembre inaugurerà la nuova stagione del Teatro alla Scala di Milano con la “Tosca” di Puccini per la regia di Davide Livermore.

Dalla musica alla comicità, arriveranno da Fazio anche Ficarra e Picone: il duo siciliano delle risate presenterà il nuovo film “Il Primo Natale”, dal 12 dicembre nelle sale cinematografiche italiane.

Tra gli ospiti poi lo scrittore Roberto Saviano e l’attore Enrico Brignano che divertirà il pubblico presentando un monologo inedito.

Intervistati da Fazio, poi, per fare spazio ai fatti di attualità degli ultimi giorni, gli organizzatori del movimento delle “Sardine” Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni e Andrea Garreffa, il quale sta animando le principali piazze italiane con flash mob e manifestazioni.

A seguire i telespettatori di Rai 2 vedranno la squadra di calcio dell’Agazzanese, tra cui il portiere Saidou Oumar Daffe, recentemente vittima di insulti razzisti dagli spalti di un match di Eccellenza, la giornalista Concita De Gregorio, in libreria con “Il tempo di guerra” in cui la ex direttrice de L’Unità racconta della generazione di cui nessuno parla, ossia i trentenni di oggi.

Tra gli ospiti della puntata di Che Tempo Che Fa di questo 1 dicembre vediamo anche il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli e Alba Parietti, nelle librerie con “Da qui non se ne va nessuno”, l’autobiografia con cui ripercorre 50 anni della sua vita privata.

Infine, a chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo. Ospiti Cochi e Renato, una delle coppie più longeve e amate della comicità italiana, e Iginio Massari, il maestro pastry chef che ha appena pubblicato il libro “Il miglior pasticcere del mondo”. Al tavolo tornerà poi anche Alba Parietti insieme al figlio Francesco Oppini.

Che Tempo Che Fa vi aspetta stasera, domenica 1 dicembre 2019, dalle ore 21,05 su Rai 2.