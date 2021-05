Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 30 maggio 2021

Questa sera, domenica 30 maggio 2021, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 30 maggio, di Che tempo che fa.

Anticipazioni e ospiti

A Che Tempo Che Fa stasera sono ospiti: Roberto Speranza, Ministro della Salute, Gianluca Vialli e Roberto Mancini, capo delegazione e CT della Nazionale di Calcio dell’Italia che, insieme ai calciatori della Sampdoria, hanno scritto il libro “La bella stagione”. Ancora, Nicola Piovani, il compositore vincitore del Premio Oscar per la colonna sonora del film “La vita è bella” di Roberto Benigni, la giovane primatista mondiale nella storia del nuoto italiano, Benedetta Pilato, Giusy Ferreri, tornata in radio con il singolo estivo “Shimmy Shimmy”, Ana Maria Vitelaru e Diego Gastaldi, atleti paralimpici di handbike. Infine, il virologo Roberto Burioni e il direttore del quotidiano La Stampa Massimo Giannini.

Che tempo che fa – Il tavolo

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo e gli ospiti Giusy Ferreri; Lillo, Francesco Paolantoni, Orietta Berti e Lello Arena.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.