Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 23 maggio 2021

Questa sera, domenica 23 maggio 2021, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 23 maggio, di Che tempo che fa.

Anticipazioni e ospiti

A Che Tempo Che Fa stasera sono ospiti: il Segretario del PD Enrico Letta; la senatrice a vita Elena Cattaneo, Professoressa Ordinaria di Farmacologia all’Università degli Studi di Milano. E ancora: Vincenzo Mollica; PIF; Max Gazzè, live con il nuovo singolo “Considerando”; il virologo Roberto Burioni; il critico d’arte Flavio Caroli; Sigfrido Ranucci; gli inviati Rai Giovanna Botteri dalla Cina e Marco Varvello dal Regno Unito.

Che tempo che fa – Il tavolo

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo e gli ospiti Stefano De Martino; Francesco Paolantoni; Orietta Berti e Michele Mirabella.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.