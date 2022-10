Che tempo che fa: gli ospiti di stasera, 30 ottobre 2022

Quali sono gli ospiti di oggi, domenica 30 ottobre 2022, di Che tempo che fa 2022-2023? Stasera saranno tanti gli ospiti di Fabio Fazio nel suo programma su Rai 3. Personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, della cultura e della scienza che verranno intervistati dal conduttore che al suo fianco avrà il solito cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Nella puntata di stasera, domenica 30 ottobre, su Rai 3 di Che Tempo Che Fa, saranno ospiti:

Il deputato Aboubakar Soumahoro , protagonista negli scorsi giorni di un diverbio con il Presidente del consiglio Giorgia Meloni.

Nel 40° anniversario del Maurizio Costanzo Show, Maurizio Costanzo presenterà nello studio di Che Tempo Che Fa il nuovo libro “Smemorabilia – Catalogo sentimentale degli oggetti perduti” .

Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele

E ancora, tra gli ospiti ci sarà l’economista Tito Boeri, Giovanni Floris , nelle librerie con il nuovo romanzo “Il Gioco”

Marco Damilano, su Rai3 con la striscia di approfondimento quotidiano "Il cavallo e la torre", il direttore de La Repubblica Maurizio Molinari e la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea.

Che tempo che fa – Il tavolo

Abbiamo visto gli ospiti Che tempo che fa, ma quali sono quelli del Tavolo? Gli ospiti oggi saranno:

Nino Frassica, Gigi Marzullo, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Maurizio Ferrini nei panni della signora Coriandoli. In più, Simona Ventura, Raoul Cremona, Francesco Paolantoni, Cristiano Malgioglio e Mattia Furlani, medaglia d’oro nel salto in alto e nel salto in lungo agli ultimi europei under di atletica leggera under 18.

Streaming e tv

Abbiamo visto gli ospiti di Che tempo che fa di oggi, domenica 30 ottobre 2022, ma dove vedere la puntata in diretta tv e live streaming? Il programma di Fabio Fazio va in onda tutte le domeniche sera, a partire dalle ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto tre del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Volete recuperare una puntata persa? Niente panico, sempre su Rai Play trovate tutte le puntate trasmesse grazie alla funzione on demand.