Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 4 dicembre 2022 Rai 3

Questa sera, domenica 4 dicembre 2022, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 4 dicembre, di Che tempo che fa 2022-2023.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti della puntata di Che tempo che fa: il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani; Alberto Angela, in uscita il prossimo 13 dicembre con il terzo e ultimo volume della sua trilogia dedicata all’imperatore romano Nerone, “Nerone. La rinascita di Roma e il tramonto di un imperatore”. La sera di Natale Angela condurrà su Rai 1 lo speciale Stanotte a Milano, ottava edizione del format di grande successo “Stanotte a…”. Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto del trio comico radiofonico e televisivo Gialappa’s Band, con oltre 35 anni di straordinaria carriera raccontata nel loro libro “Mai dire Noi. Tutto quello che NON avreste voluto sapere”, una raccolta di aneddoti curiosi, retroscena e interviste ad alcuni dei comici con cui hanno diviso lo schermo nel corso degli anni.

E ancora questa sera a Che tempo che fa: Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; lo scrittore Paolo Giordano; Giovanni Floris; il Direttore de La Stampa Massimo Giannini; la Vicedirettrice del Corriere della sera Fiorenza Sarzanini; il corrispondente RAI dall’Ucraina Giammarco Sicuro; Michele Serra.

Chiude la serata Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Ospiti: Teo Teocoli; l’ex calciatore azzurro e allenatore Ciro Ferrara; Simona Ventura; Mara Maionchi; Francesco Paolantoni. Torna al Tavolo anche la Gialappa’s Band.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.