Questa sera, domenica 29 gennaio 2023, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 29 gennaio, di Che tempo che fa 2022-2023.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti della puntata: il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca; il Maestro Michelangelo Pistoletto, che ha appena pubblicato il suo nuovo manifesto “La formula della creazione”; l’economista Tito Boeri; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; Marianna Aprile; Michele Serra. E ancora: lo chef Carlo Cracco e Sabrina Ferilli, protagonisti di “Dinner Club” con Luciana Littizzetto; Elio, in tour nei teatri con lo spettacolo Ci vuole orecchio – Elio canta e recita Jannacci; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; il biologo molecolare Giorgio Scita, direttore dell’unità di ricerca “Meccanismi di migrazione delle cellule tumorali” dell’Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare.

Chiude la serata Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Ospiti: Peppe Vessicchio; Francesco Paolantoni; Gabriele Cirilli; Ubaldo Pantani; la campionessa del mondo in carica di pentathlon moderno Elena Micheli; Mara Maionchi. Torna anche al Tavolo Elio.

