Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 28 maggio 2023 Rai 3

Questa sera, domenica 28 maggio 2023, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 28 maggio, di Che tempo che fa 2022-2023.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti della puntata, l’ultima del programma su Rai 3 in esclusiva tv, il due volte Premio Oscar Anthony Hopkins, che nella sua straordinaria carriera lunga oltre cinquantacinque anni ha interpretato ruoli che hanno fatto la storia del cinema. Sarà, inoltre, ospite la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. E ancora: Aurelio de Laurentiis, Presidente del Napoli che lo scorso 4 maggio ha vinto lo scudetto per la terza volta nella sua storia; Marco Mengoni ed Elodie, in radio con il duetto “Pazza Musica”; Roberto Saviano; Roberto Burioni; la vicedirettrice de La Stampa, Annalisa Cuzzocrea; Marco Damilano; Ferruccio de Bortoli; Michele Serra. Chiude la serata “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Ospiti: Stash, frontman di The Kolors; Massimo Lopez e Tullio Solenghi; Ale e Franz; il giovanissimo campione europeo di windsurf classe iQFoil Nicolò Renna; Raul Cremona; Cristiano Malgioglio; Mara Maionchi; Francesco Paolantoni.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.