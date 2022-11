Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 27 novembre 2022 Rai 3

Questa sera, domenica 27 novembre 2022, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 27 novembre, di Che tempo che fa 2022-2023.

Anticipazioni e ospiti

È Bono Vox degli U2 l’ospite di punta della nuova puntata di “Che tempo che fa”. Altro atteso appuntamento è quello con Roberto Mancini e Vialli, rispettivamente CT della nazionale di calcio italiana e capo delegazione della FIGC. L’occasione è l’uscita nelle sale del documentario “La bella stagione”, che rievoca i fasti della stagione calcistica 1990-1991, ovvero quella del primo (e ad oggi unico) scudetto della Samp, guidata proprio dalla coppia d’attacco Mancini-Vialli.

Tra gli altri ospiti della serata, la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola; Francesco Guccini, che presenta il suo nuovo album, dal titolo “Canzoni da intorno”; Diego Abatantuono e il Mago Forest, tra i protagonisti (con Nino Frassica) del film “Improvvisamente Natale”; il virologo Roberto Burioni; l’economista Tito Boeri; Annalisa Cuzzocrea, vicedirettrice de La Stampa.

Tra le presenze fisse del programma, ritroviamo Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Francesco Paolantoni e Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli. Nell’ultima parte dello show, “Il Tavolo”. troviamo anche Mara Maionchi, Simona Ventura, Francesca Fialdini, Francesca Michielin e Vito Dell’Aquila, campione del mondo di taekwondo, già medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nella stessa disciplina.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.