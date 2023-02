Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 26 febbraio 2023 Rai 3

Questa sera, domenica 26 febbraio 2023, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 26 febbraio, di Che tempo che fa 2022-2023.

Anticipazioni e ospiti

Gianni Morandi, protagonista di una carriera da record con più di 50 milioni di dischi venduti, oltre 600 brani incisi e 230 collaborazioni, è reduce dalla co-conduzione del Festival di Sanremo, che l’ha visto anche esibirsi con Al Bano e Massimo Ranieri, ed ha celebrato il 60° anniversario dell’uscita del suo brano “Fatti mandare dalla mamma”, reinterpretando il grande successo in featuring con Sangiovanni, col quale si esibirà live nel corso della puntata.

Altri ospiti sono: Pierfrancesco Favino, protagonista del nuovo film di Andrea Di Stefano dal titolo “L’ultima notte di Amore”, presentato nella sezione Berlinale Special Gala del 73° Festival Internazionale del Cinema di Berlino e lo scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo, autore del libro “La bella confusione – L’anno di Fellini e Visconti”.

E ancora: Claudio Bandi, professore ordinario di Microbiologia nel dipartimento di Bioscienze dell’Università degli Studi di Milano, Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, Marco Damilano, Il direttore de La Stampa Massimo Giannini, la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, l’inviato di Avvenire Nello Scavo e Michele Serra.

A seguire Che tempo che fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Ospiti: la Gialappa’s Band, Rosa Chemical live con il successo sanremese “Made in Italy”, Samuele Ceccarelli, promessa dell’atletica leggera che lo scorso 19 febbraio ha realizzato l’impresa della sua vita battendo per un centesimo di secondo il suo idolo e campione olimpico Marcell Jacobs nei 60 metri agli Assoluti indoor, con il nuovo personale di 6”54, Teo Teocoli, nei panni dell’amatissimo Caccamo, Stefania Rocca, nei teatri con la pièce “La madre di Eva” e Francesco Paolantoni.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.