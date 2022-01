Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 23 gennaio 2022

Questa sera, domenica 23 gennaio 2022, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, mentre continua il focus sull’emergenza Covid-19 con Roberto Burioni. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 23 gennaio, di Che tempo che fa.

Anticipazioni e ospiti

Nella puntata di oggi di Che tempo che fa ci saranno come ospiti il segretario del PD Enrico Letta, Walter Ricciardi, consulente scientifico del Ministro della Salute e autore del libro “Pandemonio. Quello che è successo, quello che non dovrà più succedere”, il professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni, Lidia Maksymowicz, testimone dell’Olocausto, nelle librerie con l’autobiografia “La bambina che non sapeva odiare” scritta assieme a Paolo Rodari, il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa, la giornalista Annalisa Cuzzocrea, Michele Serra con lo spazio “Le cose che non ho capito”, e i corrispondenti Rai Giovanna Botteri dalla Francia e Marco Varvello dal Regno Unito. E ancora, il regista e sceneggiatore Giuseppe Tornatore, premio Oscar per il Migliore Film Straniero con Nuovo Cinema Paradiso e autore di capolavori come La leggenda del pianista sull’oceano e Baarìa, dal 27 nelle sale gennaio con “Ennio”, documentario sul Maestro Ennio Morricone presentato Fuori Concorso alla 78a Mostra del Cinema di Venezia e realizzato con il contributo e la testimonianza di grandi artisti e registi che negli anni hanno collaborato con il Maestro, Mara Venier e Shel Shapiro, in occasione dell’uscita del videoclip “La leggenda dell’amore eterno” che vede protagonista la celebre conduttrice e che anticipa l’album dello storico cantante dei Rokes in uscita a marzo. A chiudere la serata, “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Ospiti: Hell Raton, Antonio Cornacchione, Maurizio Ferrini e Mara Venier e Shel Shapiro che tornano al tavolo.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.