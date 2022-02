Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 20 febbraio 2022 Rai 3

Questa sera, domenica 20 febbraio 2022, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, mentre continua il focus sull’emergenza Covid-19 con Roberto Burioni. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 20 febbraio, di Che tempo che fa.

Anticipazioni e ospiti

Nella puntata di oggi di Che tempo che fa sarà ospite in studio Amadeus, dopo il successo della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Presente anche Dargen D’Amico, che a Sanremo ha portato “Dove si balla”. Ospiti di Fabio Fazio anche i comici Corrado Guzzanti e Virginia Raffaele; il professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni e l’immunologo dell’università Tor Vergata di Roma, ed ex direttore dell’Agenzia europea per i medicinali, Guido Rasi. Ospiti anche l’economista Carlo Cottarelli, la giornalista Annalisa Cuzzocrea, il direttore de La Repubblica Maurizio Molinari, il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa e i giornalisti Piero Sansonetti e Paolo Liguori, fondatori della nuova web tv Riformista TV.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.