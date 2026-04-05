Perché Che tempo che fa non va in onda: quando torna

Perché Che tempo che fa stasera non va in onda sul Nove? Ve lo diciamo subito: a causa delle feste di Pasqua il programma non andrà in onda stasera, domenica 5 aprile. Ma non solo. Salterà anche la messa in onda di domenica prossima (12 aprile). Lo show condotto da Fabio Fazio infatti tornerà regolarmente in onda a partire da domenica 19 aprile 2026. Al suo fianco ci saranno ovviamente Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica e tantissimi ospiti italiani ed internazionali.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando) ogni domenica a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.