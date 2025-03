Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 9 marzo 2025

Questa sera, domenica 9 marzo 2025, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 9 marzo, di Che Tempo Che Fa 2024-2025.

Anticipazioni e ospiti

I principali ospiti della puntata di Che Tempo Che Fa di oggi, domenica 9 marzo, sono: Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle; Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio; e Achille Lauro, fresco del settimo posto al Festival di Sanremo 2025.

Fabio Fazio intervisterà anche l’ex premier Romano Prodi, l’attrice Sabrina Ferilli, nelle sale dal 13 marzo con “La città proibita” (regia di Gabriele Mainetti),e il Pupi Avati, regista del nuovo film “L’orto americano”.

Nel blocco dedicato ai temi di attualità interverranno anche gli ospiti fissi Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, la giornalista Cecilia Sala e gli editorialisti di La Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini.

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con Che tempo che fa – Il Tavolo: tra gli ospiti, oltre ai “soliti” Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Simona Ventura, ci saranno: Gaia, live con la hit sanremese “Chiamo io chiami tu”; Frank Matano; Giobbe Covatta, in tournée con due spettacoli teatrali; Rosanna Fratello; Cristiano Malgioglio; Malandrino e Veronica, in teatro con “Risate in bianco e nero”; Giucas Casella.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 9 marzo, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.