Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 27 aprile 2025

Questa sera, domenica 27 aprile 2025, su Nove non andrà in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, bensì una una puntata “Best of” che raccoglierà alcuni dei migliori momenti del programma di Fabio Fazio andati in onda durante la stagione 2024/25. Che Tempo Che Fa si è preso una pausa di due settimana in occasione delle festività pasquali e delle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Il programma tornerà regolarmente in onda con una nuova puntata domenica 4 maggio.

Anticipazioni e ospiti

Nella serata di oggi, domenica 27 aprile, Che Tempo Che Fa si aprirà con un ricordo speciale di Papa Francesco, scomparso lo scorso 21 aprile e in più occasioni ospite del programma di Fabio Fazio.

In attesa del ritorno delle nuove puntate, da domenica 4 maggio, questa sera sul Nove vi aspetta il best-of di #CTCF che inizierà con il nostro ricordo di Papa Francesco. pic.twitter.com/wOXHaNHTkG — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) April 27, 2025

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 27 aprile, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.