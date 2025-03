Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 23 marzo 2025

Questa sera, domenica 23 marzo 2025, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 23 marzo, di Che tempo che fa 2024-2025.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti principali della puntata saranno la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, che insieme al professor Roberto Burioni parteciperà allo spazio dedicato alla scienza e alla medicina; Lorella Cuccarini, che nel 2025 festeggia 40 anni di carriera; Luca Zingaretti che all’esordio alla regia presenterà il suo film “La casa degli sguardi”, liberamente ispirato al romanzo omonimo del poeta Daniele Mencarelli e che sarà al cinema dal 10 aprile; Lucio Corsi, il cantautore toscano che rappresenterà l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest di Basilea, in Svizzera, e che presenterà il suo quarto album, “Volevo essere un duro”, con l’omonimo brano presentato al 75esimo Festival di Sanremo, già disco d’oro, con cui ha vinto il Premio della Critica Mia Martini.

Fabio Fazio ospiterà poi anche il parroco della Sacra Famiglia a Gaza, padre Gabriel Romanelli, che come membro dell’Istituto del Verbo Incarnato vive da 27 anni in Medio Oriente e che dall’inizio della rappresaglia israeliana contro Hamas offre rifugio nella sua parrocchia a circa cinquecento persone di fede cristiana; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; la giornalista Cecilia Sala; l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini; e lo scrittore Ernesto Maria Ruffini, il cui nuovo libro “Più uno. La politica dell’uguaglianza” uscirà in libreria dal 25 marzo.

La puntata si chiuderà con l’ormai consueto appuntamento di “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Max Giusti, che ospiteranno Lorella Cuccarini; Rose Villain, tra i protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo con la hit “Fuorilegge”; il vincitore di sei Mondiali di motociclismo (4 nella classe 250 del Motomondiale e 2 nella Superbike), Max Biaggi; il comico Herbert Ballerina; Raul Cremona, tra i protagonisti della nuova stagione di “Only Fun – Comico Show” sul Nove; Gigi Marzullo; e Giucas Casella.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 23 marzo, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando).