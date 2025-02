Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 23 febbraio 2025

Questa sera, domenica 23 febbraio 2025, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 23 febbraio, di Che tempo che fa 2024-2025.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti della puntata del 23 febbraio 2025: Giorgia, reduce dal sesto posto al Festival di Sanremo con il brano “La cura per me”, Cristiano Malgioglio, che ha recentemente co-condotto la seconda serata della kermesse sanremese, Roberto Saviano, che presenterà il documentario in due parti “Mauro Rostagno. L’uomo che voleva cambiare il mondo”. L’opera trae ispirazione dal libro di Maddalena (“Il suono di una sola mano – Storia di mio padre Mauro Rostagno”), figlia del giornalista e attivista assassinato dalla mafia a 46 anni. E ancora: il Mago Forest, che presenterà la seconda stagione di “LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro”, in onda dal 27 febbraio su Prime, il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, che parlerà della raccolta fondi della Fondazione Umberto Veronesi ETS a sostegno della ricerca scientifica per i bambini affetti da tumore, il professore di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni, l’economista Carlo Cottarelli, la giornalista Cecilia Sala, il vicedirettore del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, il giornalista e conduttore Antonio Di Bella in collegamento da Berlino e l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini.

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Diego Abatantuono, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura e anche il Mago Forest. Tra gli altri ospiti anche i Coma_Cose, che canteranno la hit sanremese “Cuoricini”; Emanuela Fanelli, nelle sale con “FolleMente” di Paolo Genovese; Giovanni Esposito, protagonista a teatro con “Benvenuti in casa Esposito”; Gigi Marzullo, in tv a fianco di Serena Autieri nel nuovo after show “Serenight”; Gianluca Torre, protagonista su Real Time della nuova stagione di “Casa a prima vista”, e Giucas Casella.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 23 febbraio, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.