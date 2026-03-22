Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 22 marzo 2026

Questa sera, domenica 22 marzo 2026, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 22 marzo, di Che tempo che fa 2025-2026.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti della puntata la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Ficarra & Picone, protagonisti di un sodalizio artistico di oltre 30 anni, iniziato nel collettivo Chiamata Urbana Urgente e consacratosi a teatro, in tv e al cinema.

Spazio poi a Pif e Giusy Buscemi, protagonisti del quarto film di Pif ‘…che Dio perdona a tutti’, tratto dall’omonimo romanzo pubblicato nel 2018, presto di nuovo in libreria. Ospite Sabrina Ferilli, al cinema in ‘Notte prima degli esami 3.0’ – terzo capitolo della celebre commedia sulla Maturità. E ancora: Roberto Saviano; il climatologo Luca Mercalli; gli editorialisti de la Repubblica Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita‑Salute San Raffaele.

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con il Tavolo. Ospiti Tredici Pietro, protagonista all’ultimo Festival di Sanremo con il brano “Uomo Che Cade”; Guido Meda, inviato della nuova edizione di Pechino Express – L’Estremo Oriente; Orietta Berti; Paolo Rossi; Nino Frassica; Mara Venier; Ubaldo Pantani; Mara Maionchi; Giovanni Esposito; Francesco Mandelli; Enzo Iacchetti; Gigi Marzullo; Francesco Paolantoni; la Signora Coriandoli; Giucas Casella.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 22 marzo 2026, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.