Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 13 aprile 2025

Questa sera, domenica 13 aprile 2025, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 13 aprile, di Che tempo che fa 2024-2025.

Anticipazioni e ospiti

Il premio Oscar Whoopi Goldberg sarà a Che tempo che fa. Dopo essere stata ospite in occasione dell’uscita del suo memoir “Frammenti di memoria” (Longanesi), la star hollywoodiana sarà di nuovo ospite di Fabio Fazio nel corso della puntata di oggi. Tra gli ospiti della puntata: Ligabue, che quest’anno festeggia 35 anni di straordinaria carriera, e Giorgio Panariello, presto di nuovo al cinema nel film di Pier Paolo Paganelli “Incanto”, una fiaba sull’importanza dell’immaginazione e sulla gentilezza, e da ottobre in tournée nei teatri di tutta Italia con il suo nuovo attesissimo spettacolo “E se domani…”, un racconto ironico e pungente del suo personalissimo “viaggio nel futuro”.

Poi ancora Luca Guadagnino, nelle sale dal 17 aprile con il suo nuovo attesissimo film “Queer”, con Daniel Craig nel ruolo del protagonista. Presentato in anteprima mondiale alla 81ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il film è l’adattamento cinematografico dell’omonimo libro di William S. Burroughs. Walter Veltroni, nelle librerie con il suo ultimo libro “Iris, la libertà”; l’economista Carlo Cottarelli; l’editorialista di la Repubblica Massimo Giannini; lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini, nelle librerie con “Chiamami Adulto. Come stare in relazione con gli adolescenti”; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Michele Serra.

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Diego Abatantuono, Max Giusti. Ospiti della puntata: Ale e Franz, nel cast di “Only Fun – Comico Show” su NOVE; Cristina D’Avena; Maria Amelia Monti, al cinema nel primo film da regista di Greta Scarano “La vita da grandi”; Antonio Cornacchione, in tour nei teatri di tutta Italia con lo spettacolo “Basta poco”; Giucas Casella. Torna al tavolo anche Giorgio Panariello.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 13 aprile, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.