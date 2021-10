Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 17 ottobre 2021

Questa sera, domenica 17 ottobre 2021, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, mentre continua il focus sull’emergenza Covid-19 con Roberto Burioni. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 17 ottobre, di Che tempo che fa.

Anticipazioni e ospiti

Nella terza puntata di Che tempo che fa 2021 saranno ospiti: Quentin Tarantino, due volte premio Oscar, ha diretto pellicole indimenticabili, tra cui: Le iene, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill, Bastardi senza Gloria, The Hateful Eight; Toni Servillo e Silvio Orlando, che per la prima volta recitano insieme in un film, “Ariaferma” di Leonardo Di Costanzo, uscito questa settimana in tutte le sale; il giornalista e scrittore Roberto Saviano e Noemi, la cantante reduce dal grande successo di Makumba.

E ancora oggi a Che tempo che fa il segretario generale della Cgil Maurizio Landini; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; Michele Serra e il virologo Roberto Burioni.

Che tempo che fa – Il tavolo

A chiudere la serata, “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Lillo, Francesco Paolantoni e Lello Arena, dopo l’uscita il 12 ottobre scorso di “C’era una volta. La fiaba un po’ storta di un incontro incredibile”, libro in cui ripercorre la sua amicizia e il sodalizio professionale con Massimo Troisi. Torna al tavolo come ospite anche Noemi.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.