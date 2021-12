Che fine mi fai: testo e significato della canzone di Bais a Sanremo giovani 2021

Qual è il testo di Che fine mi fai, la canzone portata da Bais a Sanremo giovani 2021 in onda stasera – 15 dicembre 2021 – su Rai 1? Di seguito le parole del brano:

Torni mai, torni mai

Indietro nel tempo

Con lo sguardo fisso

Tanto sai non ci vai mai a letto

Stanotte, stanotte

Non lo sai, non lo sai

Di cosa sono fatto io

Dopo un altro addio

Credere ancora a te

Sai che non mi conviene mica

Sei contromano

Ti schianti poi mi dici piano

Sfuggi di mano

Urli come un gabbiano, piano

Che fine mi fai

Che fine mi fai

Che fine mi fai

Fare

Che ti venderai

Che ti venderai

Che ti venderai

Il cane

Dormi mai, dormi mai

In piedi sul letto

Si ma fammi un fischio

Credere ancora a noi due

È una bella fatica

Sei contromano

Ti schianti poi mi dici piano

Sfuggi di mano

Urli come un gabbiano, piano

Che fine mi fai

Che fine mi fai

Che fine mi fai

Fare

Che ti venderai

Che ti venderai

Che ti venderai

Il cane

Sei contromano

Ti schianti poi mi dici piano

Sfuggi di mano

E urli come un gabbiano, piano

Che fine mi fai

Che fine mi fai

Che fine mi fai

Fare

Che ti venderai

Che ti venderai

Che ti venderai

Il cane

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo di Che fine mi fai, ma dove vedere Sanremo Giovani 2021 in diretta tv e in streaming? Appuntamento in diretta su Rai 1 con Amadeus questa sera, 15 dicembre 2021, a partire dalle 21.25. Diretta radiofonica su Rai Radio 2 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Rai Italia trasmetterà le immagini per i nostri connazionali all’estero.