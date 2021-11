Che fine ha fatto Baby Jane?: anticipazioni, quante puntate e streaming

Stasera, giovedì 11 novembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda la seconda puntata di “Che fine ha fatto Baby Jane?”, il nuovo programma di Franca Leosini che prende a prestito il titolo dal celebre thriller psicologico del 1962 dove la giornalista prova a raccontare la vita di coloro che hanno pagato il proprio debito con la giustizia tentando di rifarsi una vita. “L’idea – spiega la giornalista – è raccontare il secondo atto della loro storia, capire come queste persone, responsabili di un gesto tragico spesso lontano dalla loro realtà umana, oggi libere o in regime di articolo 21 (il lavoro all’esterno del carcere, ndr), vivano il rapporto con la loro vicenda drammatica e con la società”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni prima puntata

La seconda puntata è dedicata alla storia della ballerina polacca Katharina Miroslawa che la Leosini incontrò per Storie maledette nel 2001 a Venezia, nel carcere La Giudecca. Accusata e condannata a 21 anni e 6 mesi per l’omicidio del suo amante, l’imprenditore Carlo Mazza, che in suo favore aveva stipulato una polizza sulla vita da un miliardo di lire, la donna ha sempre negato ogni responsabilità. Da otto anni è tornata in libertà. “Katharina è diventata un po’ la leggenda di se stessa”, ha detto la Leosini. “Vedremo che donna è oggi, come convive con il suo passato. Il mio atteggiamento, doveroso, è sempre lo stesso: non essere mai partigiana, non accusare né assolvere, ma cercare di capire”.

Che fine ha fatto Baby Jane?: quante puntate

Quante puntate sono in programma per Che fine ha fatto Baby Jane? In tutto – per ora – andranno in onda 2 puntate: la prima il 4 novembre 2021; la seconda e ultima l’11 novembre 2021. Di seguito la programmazione:

Prima puntata: giovedì 4 novembre 2021, ore 21,20 TRASMESSA

Seconda puntata: giovedì 11 novembre 2021, ore 21,20 OGGI

Streaming e tv

Dove vedere Che fine ha fatto Baby Jane? in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Le due puntate saranno disponibili anche su RaiPlay Radio con una serie podcast di Rai Radio1 di otto puntate, le prime quattro dal 5 novembre, le altre dal 12.