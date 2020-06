Che Dio ci aiuti 5: cosa è successo nella terza puntata

Cosa è successo nella terza puntata di Che Dio ci aiuti 5 andata in onda la scorsa settimana? La terza puntata di Che Dio ci aiuti 5 (composta, come sempre, da due episodi) è stata trasmessa in replica su Rai 1 giovedì 18 giugno 2020 in prima serata. Cosa è successo? Vediamolo insieme episodio per episodio.

Episodio 5

Nel primo episodio (episodio 5) della terza puntata di Che Dio ci aiuti 5, trasmesso giovedì 11 giugno, dal titolo “Basta un click”, Suor Angela scopre che Maria sta ricevendo delle minacce da un ex-fidanzato e chiede aiuto a Nico. Nel frattempo, Suor Costanza scopre il segreto delle gemelline mentre Valentina sembra aver ritrovato il sorriso grazie ad Azzurra, ma nel suo cuore prende una decisione pericolosa.

Episodio 6

Cosa è successo nel secondo episodio (episodio 6) della terza puntata di Che Dio ci aiuti 5 in onda in replica su Rai 1 intitolato “Tu chiamale se vuoi fissazioni”? Mentre Suor Angela aiuta Ginevra in un caso che coinvolge i suoi alunni, Nico decide di chiedere a Maria di avere una relazione “esclusiva”, ma vuole davvero lei o sta scappando da un altro amore? Nel frattempo, Azzurra annuncia che metterà di nuovo in vendita il convento, ora che Valentina sta meglio. Rimarrà finché non troverà il compratore giusto…

Quante puntate

Abbiamo visto cosa è successo nella terza puntata di Che Dio ci aiuti 5, ma quante puntate sono previste? In tutto dalla prima stagione ad oggi sono state mandate in onda ben 92 puntate di Che Dio ci aiuti. La quinta stagione è composta in totale da 10 puntate da 2 episodi ciascuna (in totale: 20 episodi). Quando andrà in onda l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 5 e quando finisce? La Rai ha deciso di trasmettere tutte le 10 puntate della serie tv in replica su Rai 1 a partire da giovedì 4 giugno. Di seguito la programmazione episodio per episodio (puntata per puntata) di Che Dio ci aiuti 5 in replica su Rai 1:

Prima puntata (Omnia in bonum; Come nelle favole): giovedì 4 giugno 2020 ore 21,20 TRASMESSA

Seconda puntata (Il cuore in soffitta; Ultima occasione): giovedì 11 giugno 2020 ore 21,20 TRASMESSA

Terza puntata (Basta un click; Tu chiamale se vuoi fissazioni): giovedì 18 giugno 2020 ore 21,20 TRASMESSA

Quarta puntata (Fuori!; L’ultimo ricordo): giovedì 25 giugno 2020 ore 21,20

Quinta puntata (Bruco o farfalla?; Non c’è peggior cieco di chi non vuole amare): giovedì 2 luglio 2020 ore 21,20

Sesta puntata (SOS; Come un fantasma): giovedì 9 luglio 2020 ore 21,20

Settima puntata (Battiti; Da grande): giovedì 16 luglio 2020 ore 21,20

Ottava puntata (Attenti al lupo; Il linguaggio dei segni): giovedì 23 luglio 2020 ore 21,20

Nona puntata (Istruzioni per crescere; L’essenziale): giovedì 30 luglio 2020 ore 21,20

Decima puntata (Addio!; La strada di casa): giovedì 6 agosto 2020 ore 21,20

