Che Dio ci aiuti 8: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata, 27 febbraio

Questa sera, 27 febbraio 2025, va in onda la prima puntata della serie Che Dio ci aiuti 8, la popolare fiction con protagonista Francesca Chillemi nei panni di Suor Azzurra. Ci sarà anche il gradito ritorno di Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. La nuova stagione si apre mettendo in scena un tema universale: abbiamo tutti bisogno di essere nella mente di qualcuno che si occupa di noi e ci aspetta a casa per condividere pensieri e preoccupazioni di una giornata; qualcuno che ci ama, sempre e comunque. Vediamo insieme le anticipazioni di oggi.

Trama e anticipazioni

Suor Azzurra (Francesca Chillemi) – che alla fine della scorsa stagione aveva finalmente preso i voti – si era prefigurata una vita tranquilla nel suo amato Convento degli Angeli Custodi insieme alle sue “ragazze”. Un evento inatteso, però, sconvolge i suoi piani: le viene infatti chiesto di abbandonare la sua missione ad Assisi e di occuparsi delle ragazze di una casa-famiglia a Roma: “La Casa del Sorriso”.

La nuova stagione di “Che Dio ci aiuti” continuerà a esplorare temi profondi e attuali, come la fede, l’amore e le sfide quotidiane della vita. Il trasferimento a Roma e la gestione della casa-famiglia offriranno spunti per affrontare questioni sociali rilevanti, mettendo in luce le difficoltà e le gioie del prendersi cura degli altri. Le interazioni tra i personaggi principali e le new entry creeranno dinamiche interessanti, arricchendo la trama con colpi di scena e momenti emozionanti.

Che Dio ci aiuti 8: il cast

Abbiamo visto la trama e le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 8, ma qual è il cast? La serie, da un’idea di Carlotta Ercolino, è scritta da Elena Bucaccio, Andrea Valagussa, Mauro Graiani, Silvia Leuzzi, Alessandro Zullato, Anna Bottino, Umberto Gnoli. Regia di Francesco Vicario. Nel cast troviamo: Francesca Chillemi, Giovanni Scifoni, Bianca Panconi, Ambrosia Caldarelli, Tommaso Donadoni, Ludovica Ciaschetti, Giulio Corso, Gaia Bella, Margherita Mannino. Con la partecipazione straordinaria di Elena Sofia Ricci e di Valeria Fabrizi.