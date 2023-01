Che Dio ci aiuti 7: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Stasera, giovedì 26 gennaio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Che Dio ci aiuti 7, la nuova stagione della fortunata fiction Rai (in onda dal 2011) con protagoniste Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della puntata di oggi, intitolato Un lungo addio, Azzurra decide di impegnarsi a diventare una suora impeccabile, per tentare di convincere Suor Teresa ad aiutarla a ristabilire l’ordine delle cose al convento. Emiliano e Sara stringono un’alleanza per vendicarsi dell’ex di lui e del modo in cui lo ha tradito. Ludovica scopre perché Ettore sembra avercela tanto con lei.

Nel secondo episodio della puntata odierna, intitolato Apri gli occhi, cresce l’astio di Azzurra nei confronti di Suor Teresa, così decide di renderle la vita impossibile, tra scherzi e vendette. Leonardi, però, non sa che la stanno osservando e valutando il suo comportamento. Sara ed Emiliano decidono di stupire Elia con una sorpresa in occasione del compleanno del piccolo, già provato dalla scomparsa della madre. Tuttavia, diventerà una sorta di missione impossibile. Nel corso dell’episodio 6, in onda nella terza puntata di Che Dio ci aiuti 7, gli spettatori potranno assistere al ritorno di Carolina, ex barista dell’Angolo Divino. Suor Costanza, ovviamente, si prenderà subito cura di lei perché oggi come allora, le vuole molto bene. La religiosa si preoccuperà quando intuirà che Carolina è tormentata da un segreto.

Che Dio ci aiuti 7: il cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Che Dio ci aiuti 7, ma qual è il cast completo della settima stagione? Intanto va detto che non torneranno: Gianmarco Saurino (Nico), Diana Del Bufalo (Monica), Erasmo Genzini (Erasmo), Olimpia Noviello (Penny), Isabella Mottinelli (Carolina), Simonetta Columbu (Ginevra). Ma vedremo:

Elena Sofia Ricci: Suor Angela

Francesca Chillemi: Azzurra

Valeria Fabrizi: Suor Costanza

Pierpaolo Spollon: Emiliano

Fiorenza Pieri: Suor Teresa

Federica Pagliaroli: Sara

Emma Valenti: Ludovica Perini

Ileana D’Ambra: Catena Saltalamacchia

Valerio Di Domenicantonio: Elia

Filippo De Carli: Ettore

Michele Spadavecchia

Elena D’Amario: mamma di Elia

Orietta Berti: se stessa

Streaming e tv

Dove vedere Che Dio ci aiuti 7 in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.