Che Dio ci aiuti 7: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

Stasera, giovedì 16 febbraio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Che Dio ci aiuti 7, la nuova stagione della fortunata fiction Rai (in onda dal 2011) con protagoniste Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della puntata di oggi dal titolo La tua vocazione, Azzurra e Suor Teresa sono alle prese con la missione che riguarda Elia, che però si rivela inconcludente. La loro collaborazione le porta però ad avvicinarsi: Azzurra rivela alla donna alcuni aspetti del suo passato e la Madre Superiora inizia a guardarla sotto una nuova luce. Emiliano si interroga sulla sua vita… è davvero felice? Sara, che si sente in colpa per aver suscitato in lui il dubbio, cerca di “compiacerlo per finta”, coinvolgendo anche Elia ma le bugie hanno le gambe corte e presto la verità viene a galla. In convento intanto arriva una donna, Loredana, la cui storia svelerà un segreto sul passato di Sara.

A seguire, poi, andrà in onda il secondo episodio di questa quinta puntata di Che Dio ci aiuti 7, dal titolo Pro bono, Ludovica continua ad essere confusa su quale debba essere il suo percorso e Azzurra decide di aiutarla tenendola occupata con un caso pro bono. Intanto Suor Costanza torna in convento e cerca di rendersi utile, ma combina un guaio dopo l’altro. Emiliano invece è impegnato con Elia, che gli chiede di partecipare a una gara di braccio di ferro per la giornata scolastica padre-figlio. Emiliano inizialmente è restio ad accettare, ma grazie all’aiuto di Sara cercherà di venire a patti con le sue paure per dare supporto al bambino.

Che Dio ci aiuti 7: il cast

Abbiamo visto la trama della quinta puntata di Che Dio ci aiuti 7, ma qual è il cast completo della settima stagione? Intanto va detto che non torneranno: Gianmarco Saurino (Nico), Diana Del Bufalo (Monica), Erasmo Genzini (Erasmo), Olimpia Noviello (Penny), Isabella Mottinelli (Carolina), Simonetta Columbu (Ginevra). Ma vedremo:

Elena Sofia Ricci: Suor Angela

Francesca Chillemi: Azzurra

Valeria Fabrizi: Suor Costanza

Pierpaolo Spollon: Emiliano

Fiorenza Pieri: Suor Teresa

Federica Pagliaroli: Sara

Emma Valenti: Ludovica Perini

Ileana D’Ambra: Catena Saltalamacchia

Valerio Di Domenicantonio: Elia

Filippo De Carli: Ettore

Michele Spadavecchia

Elena D’Amario: mamma di Elia

Orietta Berti: se stessa

Streaming e tv

Dove vedere Che Dio ci aiuti 7 in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.